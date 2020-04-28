Намерение Польши арестовать активы «Северного потока – 2» назвали шантажом

Заявление Польши о намерении арестовать активы оператора «Северного потока – 2» являются экономическим шантажом, заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Он отметил, что по сути это является объявлением торговой войны, передает РИА «Новости».

«Я думаю, это какой-то шантаж. Им хочется получить какой-то финансовый контроль над газопроводом и, соответственно, прибыль не только от использования своей территории. Скорее всего, это пропагандистская попытка давления, не более того», – сказал Капустин.

Он добавил, что компания-оператор «Северного потока – 2» уже заявила, что ей неизвестно о каких-либо процессах, которые могли бы коснуться активов.

«Если там есть какие-то судебные решения, то сначала надо их получить. Односторонние же действия подрывают судебное решение, поэтому у России появляется право на ответные действия», – отметил Капустин.

Он заявил, что такие действия Варшавы могут вызвать ответную реакцию российских властей. Эксперт выразил мнение, что соответствующим образом могут быть арестованы активы Польши и ее госкомпаний.

По словам Капустина, обычно международный арбитраж, рассматривающий такие споры, может оценивать потери или ущерб, однако не предусматривать способ оплаты, который решается самими сторонами.

«Если польские власти используют озвученный метод, то это будет равно экспроприации, поскольку данное судебное решение, видимо, ничего подобного не предусматривает», – сказал Капустин.

Ранее в Польше заявили, что допускают арест активов газопровода «Северный поток – 2», если польская компания PGNiG не получит от Газпрома причитающиеся по решению Стокгольмского арбитража средства.

В Nord Stream 2 AG заявили, что не знают о судебных разбирательствах, которые могли бы затронуть активы компании.