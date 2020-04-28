У замглавы «Аэрофлота» выявили коронавирус

Коронавирусная инфекция выявлена у одного из заместителей главы «Аэрофлота», сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

«У меня совсем недавно один из заместителей показал положительный тест на коронавирус – значит, находится дома. Поэтому мы разделились на две команды: те, кто находится в Мелькисарово (офис «Аэрофлота» рядом с Шереметьево), в Шереметьево – они не приезжают на Арбат (главный офис), а те, кто находится на Арбате «мы не ездим в Мелькисарово, чтобы не делать контакты», – сказал глава компании, передает ТАСС.

Всего же, по словам Савельева, в «Аэрофлоте» коронавирусом заразились 17 человек. «Семь человек выздоровели у нас. К сожалению, одна наша коллега скончалась от коронавируса, у нее была пневмония, ее не спасли», – отметил он.

Кроме того, 42% сотрудников «Аэрофлота» находятся в отпусках. «Многие люди отправлены в отпуск, у нас 1600 человек находятся на удаленном доступе, 42% персонала находится в отпусках», – отметил глава компании.

Количество рейсов компании в настоящее время сокращено до 50-80 в сутки с докризисных 800. При этом количество перевозимых пассажиров в день снизилось со 110-120 тыс. до 3-5 тыс. Из 247 самолетов «Аэрофлота», по словам Савельева, на стоянках в аэропортах России временно находятся 64 борта, еще 150 – оставлены в Шереметьево, они «так или иначе используются», но в основном простаивают.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.