Распространение коронавируса предложили отслеживать по сточным водам

В Испании эпидемиологи выяснили, что следы РНК коронавируса появляются в сточных водах гораздо раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заражения. Это позволяет использовать канализации как систему раннего предупреждения о начале вспышек инфекции.

В первые недели развития вспышки коронавируса в Ухане медики и биологи выяснили, что отходы человеческой жизнедеятельности содержат в себе большие количества вирусных частиц, передает ТАСС со ссылкой на статью исследователей, опубликованную в электронной библиотеке medRxiv.

После ученые связали эту особенность вируса SARS-CoV-2 с некоторыми случаями заражения в Сингапуре, которые были порождены неправильной системой вентиляции уборных комнат.

Эпидемиологи из университета Валенсии (Испания) и их коллеги из Института агрохимии и пищевых технологий в Валенсии (Испания) решили выяснить, как быстро появляются подобные следы вируса в городских канализациях, изучив состав образцов сточных вод, собранные на территории Валенсии в промежутке между февралем и апрелем этого года.

Ученые сообщили, что «количество фрагментов вирусной РНК в сточных водах растет значительно раньше и быстрее, чем медики открывают новые случаи заражения COVID-19», и это «указывает на то, что мониторинг за состоянием канализаций может стать одной из самых эффективных стратегий по наблюдению за распространением коронавируса».

Валенсия и прилегающие к этому городу регионы Испании, как отмечают исследователи, представляет собой ту точку, где предположительно началась эпидемия коронавируса на территории всего Иберийского полуострова.

Первый случай заражения был зафиксирован в Валенсии в конце февраля, однако некоторые медики предполагают, что вирус проник в город значительно раньше.

Ученые попытались найти следы вируса в городских сточных водах. Анализ показал, что обрывки генома SARS-CoV-2 присутствовали в некоторых уголках городской канализации уже 24 февраля, в тот же день, когда медики объявили о первом случае заражения в Испании.

В первую неделю марта фрагменты РНК вируса присутствовали в больших количествах в образцах воды, собранных на всех трех станциях водоочистки на территории Валенсии, что свидетельствует о начале локальной передачи вируса. В это время, как отмечают исследователи, медики зафиксировали всего 50 случаев заражения вирусом, причем все они связывались с туризмом и бизнес-поездками в очаги эпидемии.

Все это, как считают исследователи, говорит о том, что канализация и сточные воды могут служить важным ранним индикатором того, что коронавирус начал распространяться по новым территориям. Это может быть использовано как для наблюдений за дальнейшей эволюцией текущей пандемии вируса, так и для предотвращения повторных вспышек инфекции в будущем.

Отмечается, что в середине апреля схожее исследование опубликовали австралийские ученые из Университета штата Квинсленд (UQ) и Национального научного агентства Австралии (CSIRO): они пришли к выводу, что наличие следов коронавируса в сточных водах позволяет определить начало вспышки инфекции еще до подтверждения фактов заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД