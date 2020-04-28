Медведев предложил единороссам направить месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании президиума генсовета партии призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня я обращаюсь ко всем нашим коллегам, к депутатам Государственной думы, к членам Совета Федерации, к нашим парламентариям в регионах, и вообще ко всем нашим однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности, и призываю направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы», – сказал Медведев, передает ТАСС.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также стало известно, что президент Владимир Путин во вторник планирует выступить с обращением к россиянам в рамках совещания с регионами по коронавирусу.