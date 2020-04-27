Глава «Металлоинвеста» умер от пневмонии

Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев умер на 53-м году жизни от пневмонии, сообщила пресс-секретарь губернатора Курской области Романа Старовойта Анастасия Гурина.

«Мне подтвердили данную информацию (о смерти Андрея Варичева от пневмонии – прим. ВЗГЛЯД) только что», – приводит ее слова ТАСС.