Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Путин назначил нового посла России в Буркина-Фасо
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Мартынова главой возобновившего работу в декабре 2023 года посольства России в Буркина-Фасо. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Мартынова Игоря Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Буркина-Фасо», – цитирует документ ТАСС.
Напомним, российская дипмиссия в Уагадугу возобновила работу в декабре 2023 года после 31-летнего перерыва.
Директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко сообщал о планах открыть новые российские посольства в Африке.