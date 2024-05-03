Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Экс-чиновника Минздрава в Москве осудили за мошенничество
В Замоскворецком суде вынесен приговор бывшему директору ремонтно-строительного управления (РСУ) Минздрава Михаилу Москалеву по делу о мошенничестве.
Москалев признан виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере», его приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщили в суде ТАСС.
Его взяли под стражу в зале суда.
Согласно версии следствия, Москалев и другие обвиняемые незаконно продали 220 иномарок, списанных министерством, причинив ущерб в 38 млн рублей. В схеме участвовали автодилеры и чиновники Минздрава.
Виновными признаны Владимир Щепихин (приговорен к двум с половиной годам общего режима) и Александр Антипов (к двум годам колонии общего режима). Никита Соколов и Андрей Антюхов признаны виновными и формально приговорены к году и десяти месяца колонии общего режима. С учетом времени нахождения под домашним арестом и содержания под стражей наказание им сочли отбытым.