Экс-чиновника Минздрава в Москве осудили за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярев

Москалев признан виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере», его приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщили в суде ТАСС.

Его взяли под стражу в зале суда.

Согласно версии следствия, Москалев и другие обвиняемые незаконно продали 220 иномарок, списанных министерством, причинив ущерб в 38 млн рублей. В схеме участвовали автодилеры и чиновники Минздрава.

Виновными признаны Владимир Щепихин (приговорен к двум с половиной годам общего режима) и Александр Антипов (к двум годам колонии общего режима). Никита Соколов и Андрей Антюхов признаны виновными и формально приговорены к году и десяти месяца колонии общего режима. С учетом времени нахождения под домашним арестом и содержания под стражей наказание им сочли отбытым.