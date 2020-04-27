Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил новый рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

«Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений, а также наиболее яркие практики за неделю», – сообщается на сайте ЭИСИ.

В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» институт отметил Москву, Брянскую и Новосибирскую области.

Так, в Москве к 20 апреля было подготовлено дополнительно 4 тыс. коек в медицинских учреждениях, состоялось открытие стационара на базе ГКБ им. Спасокукоцкого на 450 коек, открытие больницы в поселении Вороновское на 500 мест; на территории пяти больниц началось возведение временных сооружений, в которых разместят койки для пациентов с коронавирусом, идущих на поправку – всего 1,2 тыс. коек. Также в столице организован сбор плазмы для лечения заболевших коронавирусом. Для доноров, которые будут сдавать плазму для лечения заболевших коронавирусом, установлены выплаты в 1 тыс. 250 рублей за каждые 150 мл плазмы или 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

В Брянской области заключены соглашения для лечения пациентов с COVID-19 с Орловской и Курской областями. При неблагоприятной ситуации и заполнении всех коек для лечения, в том числе резервных отделений, будут задействованы все имеющиеся койки стационаров. Также в регионе завершен ремонт в больнице №4 на 234 койко-места, поступило 15 дополнительных аппаратов ИВЛ. Кроме того, Брянский электромеханический завод запустил производство переходников к аппаратам ИВЛ. Изготовленные с использованием современных технологий 300 тройников завод поставит в медучреждения региона бесплатно.

В Новосибирской области инфекционный госпиталь на базе больницы №11 начал принимать пациентов, в медучреждении – 642 койки, 286 точек подключения кислорода, 76 аппаратов ИВЛ. Также планируется дополнительно развернуть 2 тыс. 208 коек, в том числе в федеральных учреждениях, ведомственных учреждениях. Кроме того, медучреждения Новосибирской области получат дополнительно около 300 аппаратов ИВЛ. Сейчас в медучреждениях региона готовы к использованию 153 аппарата ИВЛ.

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Ленинградскую, Московскую области и Краснодарский край.

Так, в Ленинградской области используются данные от операторов связи и системы видеонаблюдения. Вся информация поступает в ситуационный центр губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и доступна ему круглосуточно. Также ежедневно рассчитывается индекс самоизоляции по самым крупным районным центрам. Кроме того, в регионе произведен перевод всех социальных учреждений на режим карантина, проводится проверка таксистов на наличие средств индивидуальной защиты. В регионе произведено закрытие на карантин очага коронавирусной инфекции – общежития мигрантов в Новосергиевке.

В Московской области продлено действие пропускного режима до 1 мая, ужесточена пропускная система, организована возможность получения цифрового пропуска по СМС.

В Краснодарском крае продлен режим социальной изоляции до 30 апреля, все прибывающие в регион, не имеющие в нем регистрации, будут помещаться в обсервацию. Кроме того, все инфекционные больницы края переведены на закрытый автономный режим работы. Все сотрудники ночуют на территории больниц.

В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечены Республика Саха (Якутия), Иркутская и Самарская области. Так, в Якутии по решению главы региона Айсена Николаева порядка 1,5 млрд рублей направят в Резервный фонд республики, а ресторан «Вилка-Ложка» будет предоставлять бесплатные обеды для малообеспеченных, остро нуждающихся и одиноких жителей Якутска. В Иркутской области автоматически будут продлены соцвыплаты малообеспеченным студентам, а розничные цены на ряд товаров в торговых сетях будут заморожены до августа. В Самарской области будут произведены единовременные региональные выплаты по 5 тыс. рублей, а сотрудники домов престарелых подучат доплату в размере 10 тыс. рублей.

Среди практик по «Мерам поддержки медицинского персонала» выделены Санкт-Петербург Ставропольский край и Калининградская область. Так, в Петербурге произведены дополнительные выплаты врачам и персоналу, пострадавшим от коронавируса. В Ставропольском крае правительственные автомобили для временного пользования переданы работникам здравоохранения. В Калининградской области 500 млн рублей дополнительных средств выделено из резервного фонда для лечебных учреждений.

В разделе «Меры поддержки предприятий и их работников» отмечены Нижегородская Челябинская области и Татарстан. Так, в Нижегородской области выделены дополнительные 100 млн рублей из областного бюджета на льготное кредитование малого и среднего бизнеса. В Челябинской области вдвое снижена ставка налога на имущество, уменьшен налог на имущество арендодателям в обмен на предоставление ими отсрочки и снижение размера арендной платы для арендаторов из пострадавших сфер. В Татарстане до конца года не будут проводиться плановые проверки соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В разделе «Меры поддержки семьи и детей» выделены Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область и Севастополь. В ХМАО в детских садах открыты 644 дежурные группы, которые посещают 6265 воспитанников. В Тюменской области проводятся онлайн-занятия с воспитанниками детских садов. В Севастополе семьи получат по 3 тыс. рублей на любого несовершеннолетнего ребенка.