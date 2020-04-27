Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

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27 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Каким будет выход России из режима самоизоляции

Россияне могут рассчитывать на открытие парков для прогулокФото: Сергей Карпухин/ТАСС
Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан. Подробности...
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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Бодипозитив ведет к деградации общества

Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
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Тайная жизнь Даниэля Дефо

Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...
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              Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

              27 апреля 2020, 15:18

              Текст: Мария Бобылева

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил новый рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

              «Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений, а также наиболее яркие практики за неделю», – сообщается на сайте ЭИСИ.

              В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» институт отметил Москву, Брянскую и Новосибирскую области.

              Так, в Москве к 20 апреля было подготовлено дополнительно 4 тыс. коек в медицинских учреждениях, состоялось открытие стационара на базе ГКБ им. Спасокукоцкого на 450 коек, открытие больницы в поселении Вороновское на 500 мест; на территории пяти больниц началось возведение временных сооружений, в которых разместят койки для пациентов с коронавирусом, идущих на поправку – всего 1,2 тыс. коек. Также в столице организован сбор плазмы для лечения заболевших коронавирусом. Для доноров, которые будут сдавать плазму для лечения заболевших коронавирусом, установлены выплаты в 1 тыс. 250 рублей за каждые 150 мл плазмы или 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

              В Брянской области заключены соглашения для лечения пациентов с COVID-19 с Орловской и Курской областями. При неблагоприятной ситуации и заполнении всех коек для лечения, в том числе резервных отделений, будут задействованы все имеющиеся койки стационаров. Также в регионе завершен ремонт в больнице №4 на 234 койко-места, поступило 15 дополнительных аппаратов ИВЛ. Кроме того, Брянский электромеханический завод запустил производство переходников к аппаратам ИВЛ. Изготовленные с использованием современных технологий 300 тройников завод поставит в медучреждения региона бесплатно.

              В Новосибирской области инфекционный госпиталь на базе больницы №11 начал принимать пациентов, в медучреждении – 642 койки, 286 точек подключения кислорода, 76 аппаратов ИВЛ. Также планируется дополнительно развернуть 2 тыс. 208 коек, в том числе в федеральных учреждениях, ведомственных учреждениях. Кроме того, медучреждения Новосибирской области получат дополнительно около 300 аппаратов ИВЛ. Сейчас в медучреждениях региона готовы к использованию 153 аппарата ИВЛ.

              В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Ленинградскую, Московскую области и Краснодарский край.

              Так, в Ленинградской области используются данные от операторов связи и системы видеонаблюдения. Вся информация поступает в ситуационный центр губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и доступна ему круглосуточно. Также ежедневно рассчитывается индекс самоизоляции по самым крупным районным центрам. Кроме того, в регионе произведен перевод всех социальных учреждений на режим карантина, проводится проверка таксистов на наличие средств индивидуальной защиты. В регионе произведено закрытие на карантин очага коронавирусной инфекции – общежития мигрантов в Новосергиевке.

              В Московской области продлено действие пропускного режима до 1 мая, ужесточена пропускная система, организована возможность получения цифрового пропуска по СМС.

              В Краснодарском крае продлен режим социальной изоляции до 30 апреля, все прибывающие в регион, не имеющие в нем регистрации, будут помещаться в обсервацию. Кроме того, все инфекционные больницы края переведены на закрытый автономный режим работы. Все сотрудники ночуют на территории больниц.

              В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечены Республика Саха (Якутия), Иркутская и Самарская области. Так, в Якутии по решению главы региона Айсена Николаева порядка 1,5 млрд рублей направят в Резервный фонд республики, а ресторан «Вилка-Ложка» будет предоставлять бесплатные обеды для малообеспеченных, остро нуждающихся и одиноких жителей Якутска. В Иркутской области автоматически будут продлены соцвыплаты малообеспеченным студентам, а розничные цены на ряд товаров в торговых сетях будут заморожены до августа. В Самарской области будут произведены единовременные региональные выплаты по 5 тыс. рублей, а сотрудники домов престарелых подучат доплату в размере 10 тыс. рублей.

              Среди практик по «Мерам поддержки медицинского персонала» выделены Санкт-Петербург Ставропольский край и Калининградская область. Так, в Петербурге произведены  дополнительные выплаты врачам и персоналу, пострадавшим от коронавируса. В Ставропольском крае правительственные автомобили для временного пользования переданы работникам здравоохранения. В Калининградской области 500 млн рублей дополнительных средств выделено из резервного фонда для лечебных учреждений.

              В разделе «Меры поддержки предприятий и их работников» отмечены Нижегородская Челябинская области и Татарстан. Так, в Нижегородской области выделены дополнительные 100 млн рублей из областного бюджета на льготное кредитование малого и среднего бизнеса. В Челябинской области вдвое снижена ставка налога на имущество, уменьшен налог на имущество арендодателям в обмен на предоставление ими отсрочки и снижение размера арендной платы для арендаторов из пострадавших сфер. В Татарстане до конца года не будут проводиться плановые проверки соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

              В разделе «Меры поддержки семьи и детей» выделены Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область и Севастополь. В ХМАО в детских садах открыты 644 дежурные группы, которые посещают 6265 воспитанников. В Тюменской области проводятся онлайн-занятия с воспитанниками детских садов. В Севастополе семьи получат по 3 тыс. рублей на любого несовершеннолетнего ребенка.


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