Песков назвал «уткой» сообщения о попытке отравить чешских чиновников за снос памятника Коневу

Расследование чешских СМИ относительно россиянина, якобы прибывшего в страну ради покушения на ответственных за снос памятника Ивану Коневу чиновников, похоже на очередную «утку», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, что расследовали. Похоже на очередную «утку», – сказал Песков, комментируя итоги данного журналистского расследования.

На уточняющий вопрос, поступали ли какие-либо запросы в связи с этим расследованием, он также ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

Песков также не стал комментировать ситуацию со сносом памятника маршалу Коневу. «Уже было много этих заявлений, нет никакой необходимости еще раз давать оценку этого сюжета. Все оценки уже были даны достаточно исчерпывающе», – заявил он.

Ранее чешские СМИ сообщили, что в страну якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, после чего ряд высокопоставленных чиновников были взяты под усиленную охрану. Как сообщалось, в багаже новоприбывшего якобы мог находиться яд.

Напомним, в начале апреля памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897–1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала. СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично, в самой Праге также осудили перемещение памятника.

Позже председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в СК список лиц, ответственных за снос памятника. Министр обороны Сергей Шойгу также просил главу СК наказать пражских чиновников.