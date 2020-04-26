Рогозин отказался объединяться с «подрядчиком Пентагона» Илоном Маском

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отказался объединять усилия госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, поскольку тот работает на министерство обороны США.

«Он подрядчик Пентагона. О каком объединении Вы говорите?» – написал Рогозин в Twitter, отвечая на предложение подписчика об объединении усилий с Маском.

«Разворачиваемая их компанией спутниковая группировка (Starlink – прим. ВЗГЛЯД) также будет использована в военных целях. Она двойного применения. Не стройте иллюзий, граждане», – добавил он.

Как сообщается в аналитическом исследовании российского оператора коммерческих услуг «Главкосмос пусковые услуги», НАСА и минобороны США как госзаказчики изначально платят за полную стоимость многоразовых ракет компании SpaceX Илона Маска, тогда как коммерческим заказчикам она предоставляет большие скидки на свои пусковые услуги и поэтому многоразовые носители обходятся для них на порядок дешевле, передает ТАСС.

В исследовании уточняется, что всего SpaceX получила финансирование от НАСА в объеме более 7 млрд долларов в рамках контрактов на разработку технологий и обеспечения доставки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Как подчеркивают авторы исследования, технология reusability, то есть многоразовость, в настоящее время «с экономической точки зрения оправдывает себя только в случае наличия «якорного» заказчика пусковых услуг на внутреннем рынке, готового заплатить максимальную или полную стоимость за матчасть ракеты-носителя, часть из которой потом будет повторно использована в рамках коммерческих пусковых услуг на внешнем рынке».

Многоразовую ракету можно использовать повторно, для чего первый раз необходимо изготовить ее за полную стоимость, а затем продавать ее либо за одинаковую стоимость, либо применять другую модель, более безопасную для бизнеса, отмечается в исследовании.

Также «Главкосмос пусковые услуги» указывает, что Space X потратила не менее 1 млрд долларов на разработку технологии многоразовости. Первая ступень ракеты Falcon-9 стоит 70%, остальные 30% затрат на всю матчасть приходятся на вторую ступень и головной обтекатель, который стоит 6 млн долларов, уточняется в материалах.

Ранее Илон Маск хвастался, что, якобы в отличие от его SpaceX, остальные компании на рынке пусковых услуг зависят от господдержки и поставок из России. Гендиректор «Главкосмоса» («дочка» Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов в ответ назвал Маска «мистером лоббистом».