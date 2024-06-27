Кириенко проконтролировал ход ремонта в Свердловском округе в ЛНР

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что Кириенко осмотрел ход работ в величественном здании в стиле ампир, построенном в середине прошлого века. Оно долгое время находилось в запустении, в клубе до 2023 года не было отопления.

Пасечник добавил, что вдохнуть в Комсомольский клуб новую жизнь помогает шеф-регион Красноярский край. Здесь уже установили котельную, меняют окна, оборудуют уборные, которых до сих пор в здании не было. В планах – реконструкция фасада и капитальный ремонт спортивного зала.

Библиотеку клуба вскоре оснастят современными стеллажами, летом сюда поступят новые книги для детей и юношества. Также благодаря президентскому Фонду культурных инициатив, в детский кукольный театр, работающий при клубе, в августе приедет профессиональный режиссер обучать ребят театральному искусству.

Также по линии ПФКИ уже в этом году клуб получит новые кресла для концертного зала, другую мебель и оборудование.

В Комсомольском клубе в различных кружках и секциях занимается более 400 детей, для взрослых проводятся концерты. Так что положительных изменений в любимом месте досуга, без преувеличения, ждут всем поселком.

Также Кириенко ознакомились с ходом восстановления одной из старейших школ города – Свердловской гимназии №2, зданию которой скоро исполнится 100 лет.

В апреле здесь начались работы по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Приведут в порядок фасад здания, сделают капремонт классов и коридоров, на первом этаже обустроят столовую, которая раньше располагалась за пределами учебных корпусов.

Шеф-регион республика Хакасия помогает с ремонтом пищеблока. Женский коллектив школы с радостью показал нам оборудование, которое поставил Минпромторг. До конца лета ожидают поставку еще одной партии техники, которая облегчает труд поваров и позволяет обеспечить наших детей горячими и полезными обедами.

По словам Пасечника, дети также принимают участие в улучшении облика школы. Активисты выбрали цвета, в которые выкрасят их классы.

Уже осенью ученики будут заниматься в отремонтированной школе. А в планах на следующую весну – облагородить пришкольную территорию.