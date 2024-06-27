Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»

Tекст: Ольга Никитина

Кадыров сыронизировал, что якобы дал поручение о переброске в сторону эстонских войск двух раненых российских бойцов, причем передислоцировать их глава Чечни предложил прямо «на больничных койках». Он отметил, что этим российским бойцам не нужно выдавать оружие, при этом поставить перед ними задачу раздобыть трофейную военную технику.

«В этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», – приводит слова Кадырова «Газета.Ru».

Он добавил, что тревожить остальных бойцов российской армии в этой ситуации не стоит.

Кольк заявила ранее, что Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину.