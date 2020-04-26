Ректор Московской духовной академии вылечился от COVID-19

Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции.

«У меня радостная новость – пришел отрицательный результат теста. Я здоров!» – сообщил он в своем Telegram-канале.

«Теперь нужно молиться о здравии всех остальных – дорогие отцы, братья и сестры, скоро все выздоровеем! Только не унывайте и не бойтесь ничего! С нами Бог!» – добавил епископ.

17 апреля епископ Питирим сообщил, что заболел COVID-19.

Позднее также стало известно, что коронавирусом заразился ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев).