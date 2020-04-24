Попова назвала невысокой заболеваемость коронавирусом на 100 тыс. населения России

Заболеваемость коронавирусом на 100 тыс. населения в России невысокая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Россия идет своим путем. Во-первых, у нас невысокое количество заболевших на численность, интенсивные показатели на 100 тысяч населения, мы в шестом десятке всех стран сегодня, и у нас, конечно, меньше единицы сегодня смертность, и мы - одна из немногих, а может быть, и единственная страна, которая имеет в общем количестве зарегистрированных больных или инфицированных почти половина - это люди без симптомов и у которых потом эти симптомы не наступают», – приводит РИА «Новости» слова Поповой интервью каналу «Россия 1».

Глава ведомства добавила также, что в стране начинается популяционное исследование на наличие антител к вирусу.

«Мы начинаем проводить популяционное исследование, мы их запланировали, начинаем с Москвы», – сказала она. По словам Поповой, когда 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации, то все эпидпроцессы становятся менее активными, а передача коронавируса от человека к человеку может прекратиться.

Ранее Попова назвала эффективными меры, принятые в России в борьбе с распространением коронавируса, добавив, что необходимо еще как минимум две недели жестких ограничений.

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