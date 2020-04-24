Конгресс США выделил 500 млрд долларов на преодоление последствий пандемии

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение около 500 млрд долларов в рамках очередного пакета экономических мер, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса.

Законопроектом предусмотрено выделение свыше 300 млрд долларов на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, если они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее Конгресс уже выделял на эту программу 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны, передает ТАСС.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение 60 млрд долларов в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предлагается направить 75 млрд долларов больницам и 25 млрд долларов на программу тестов для выявления коронавируса.

Ранее на этой неделе законопроект о новом пакете экономических мер поддержал Сенат. В ближайшее время документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, в конце марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн долларов. При этом глава американской администрации Дональд Трамп не исключил выделения дополнительных средств на спасение экономики США.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем опасна массовая раздача наличных в кризис.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД