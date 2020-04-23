В Гидрометцентре объяснили сильные ветры в Европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики наблюдают сильные ветры в Европейской части России, и объяснил причины таких погодных явлений.

Ветры фиксируют на территории Поволжья, в столичном регионе, на севере европейской части страны, в Татарстане, в Приволжье.

«Это законы газовой динамики. Возьмем какое-то пространство, на нем может быть почти однородное давление, может немного меняться, и тогда ветра почти нет. А бывает как сейчас, когда с запада на восток очень сильно меняется давление, очень сильно уменьшается давление. Такое быстрое изменение давления на сравнительно небольшом пространстве вызывает такой градиентный ветер. Вчера они были больше, чем сегодня», – сказал Вильфанд, сообщает РИА «Новости».



По словам специалиста, перепады давления происходили на стыке антициклона с запада и циклона на Урале, между двумя этими образованиями давление быстро меняется, из-за чего образуется сильный ветер.

Гидрометцентр прогнозирует, что в пятницу ветер стихнет везде, кроме Мурманской области, там ветреная погода продлится до субботы.

Накануне сильный ветер повалил 132 дерева в Москве, повреждены 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов, пострадавших нет.

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