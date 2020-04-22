Израиль ужесточит карантинные меры

В Израиле утвердили новые ограничения по празднованию на следующей неделе Дня независимости, Дня поминовения павших и первым дням мусульманского месяца Рамадан.

«В День независимости с 17.00 вторника, 28 апреля, и до 20.00 среды, 29 апреля, граждане смогут покидать свои дома только для покупки лекарств или других необходимых товаров и для получения необходимых услуг только в своем населенном пункте. При отсутствии таких услуг в населенных пунктах можно будет выехать в соседние. Работа общественного транспорта будет прекращена», – сообщила пресс-служба правительства страны, передает РИА «Новости».

День независимости при этом можно праздновать только у себя дома. Покупка продуктов питания в этот день и накануне вечером не разрешена, людям разрешается выходить на короткое время, чтобы подышать воздухом, заняться спортом возле своих домов.

В День памяти павших воинов и жертв террора накануне Дня независимости вводится запрет на посещение кладбищ и памятных мемориалов. Посетить могилы можно с 22 апреля и до 16.00 27 апреля.

В первые дни Рамадана с 23 апреля по 3 мая в населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением с 18.00 до 3.00 будут закрыты магазины и предприятия за исключением аптек.

Напомним, президент Владимир Владимир Путин заявил о переносе парада Победы в Москве. Глава государства поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом.