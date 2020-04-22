Собянин заявил об управляемом характере распространении коронавируса в России

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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:11  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

Договор по открытому небу позволял нашей боевой авиации летать над резиденциями ТрампаФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США создают для России новую стратегическую угрозу с моря

США способны в массовом порядке выставлять морские мины с самолетовФото: STAFF SGT. RUSS POLLANEN/U.S. Air Force
ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские, разумеется. Более того, сегодня американцы ударными темпами взялись за восстановление своих минных сил, причем на новой технологической основе. Это очень опасно для любого из их противников – и особенно для России. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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              Собянин заявил об управляемом характере распространении коронавируса в России

                 22 апреля 2020, 19:02
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Распространение коронавируса в России носит «управляемый характер», заявил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин.

              «Я бы обратил на другое внимание: динамика сглаженная, но динамика есть. Каждый день мы прирастаем на несколько тысяч граждан, у которых подтвердился диагноз коронавируса. Более того, у нас есть прирост и пневмонийных больных, которые не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ тоже идет рост», – сказал Собянин на заседании президиума координационного совета, передает РИА «Новости».

              Он добавил, что наблюдается прирост не только инфицированных коронавирусом, но и больных пневмонией.

              Мэр обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о проведении анализа ситуации с развитием коронавируса на две-три недели вперед.

              «На примере Москвы скажу, что по тем минимальным значениям, которые до нас были доведены, мы должны были развернуть 12 тыс. коек. На сегодняшний день развернуто 16 тыс., на следующий понедельник – 20 (тыс.) коек будет. Мы могли уже на этой неделе разворачивать их, но с учетом динамики заболеваемости мы отложили до понедельника... Это будет уже удвоение к той норме, которую мы для себя наметили. Мы видим, что нам, скорее всего, с огромной вероятностью, понадобятся все 30 (тыс.) – это то, что мы максимально можем аккумулировать на территории города. Это при том, что даже если сохранятся такие темпы, они не критичные, на первый взгляд, но тем не менее есть», – сказал мэр.

              Он добавил, что все больше и больше заполняется коечный фонд, за четверг заполнено уже 600 коек.

              «Мы, надеясь на лучшее, все равно должны готовиться к худшему, как мы, собственно, и принимали в свое время решение, Михаил Владимирович (Мишустин), по вашему поручению, когда выпустили распоряжение по минимальному объему коечного фонда по каждому субъекту, и стандарт обеспеченности. Я бы обратил внимание, что там было требование и слова «минимальное значение». Это не оптимальное и не максимальное, это минимальное значение для того, чтобы хотя бы эту работу начать активно разворачивать. Под это минимальное значение и было и финансирование субъектам РФ. Мы видим неоднородность развития ситуации, и по ряду регионов, скорее всего, это минимальное значение необходимо пересмотреть, подстраховаться, что очень важно», – сказал Собянин.

              В ходе совещания Собянин также предупредил, что коечный фонд в стране может заполниться за две-три недели, и предложил распространить опыт Москвы с пропусками на остальные регионы.


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