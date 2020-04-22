ВОЗ заявила о ранней стадии пандемии коронавируса в мире

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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

Договор по открытому небу позволял нашей боевой авиации летать над резиденциями ТрампаФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США создают для России новую стратегическую угрозу с моря

США способны в массовом порядке выставлять морские мины с самолетовФото: STAFF SGT. RUSS POLLANEN/U.S. Air Force
ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские, разумеется. Более того, сегодня американцы ударными темпами взялись за восстановление своих минных сил, причем на новой технологической основе. Это очень опасно для любого из их противников – и особенно для России. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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              ВОЗ заявила о ранней стадии пандемии коронавируса в мире

              22 апреля 2020, 14:43

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Мир пока находится на ранних стадиях пандемии коронавируса, прогнозы о пиках распространения болезни и ее волнах в конкретных странах делать пока нельзя, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

              «В целом мир все еще находится на ранних стадиях пандемии. Пока нельзя делать прогнозы относительно того, когда вспышка в каждой конкретной стране достигнет максимума, и где и когда можно ожидать последующих волн. Сейчас необходимо сосредоточиться на сокращении передачи вируса и спасении жизней», – передает ее слова РИА «Новости».

              Она заявила, что ни одна математическая модель или прогноз экспертов не могут ответить на все вопросы, хотя и полезны для определения тенденций.

              По словам Вуйнович, замедлению эпидемии способствует только строгое соблюдение мер.

              «Мы надеемся, что в тех регионах, где случаи были только что импортированы и где есть кластеры, интенсивное, даже можно сказать, «агрессивное» выявление случаев и отслеживание контактов, их изоляция и карантин будут активно применяться для предотвращения местной передачи. Важно, чтобы в тех местах, где осуществляются меры социального и физического дистанцирования, также шло их строгое соблюдение, в дополнение к строгим гигиеническим мерам и профилактике инфекций среди медицинских работников», – добавила она.

              Она отметила, что до появления вакцины и методов лечения коронавируса страны будут продолжать усиливать или ослаблять меры на протяжении всей пандемии.

              «Тщательная оценка рисков и поэтапный подход необходимы для того, чтобы сбалансировать преимущества и потенциальный вред от корректировки применяемых мер, чтобы не допустить повторного возникновения случаев COVID-19 и угрозы здоровью населения. До тех пор, пока не будут доступны эффективные фармацевтические вмешательства (например, методы лечения и вакцины), странам, скорее всего, придется продолжать усиливать или ослаблять меры на протяжении всей пандемии», – сказала Вуйнович.

              Она добавила, что решения об ужесточении, ослаблении или повторном введении мер необходимо обосновывать научными данными и реальным опытом с учетом других факторов – экономических, факторов безопасности, прав человека, продовольственной безопасности, общественного мнения и приверженности соблюдению мер.

              Ранее ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться, если россияне перестанут соблюдать меры защиты от коронавируса, это касается в том числе возможных последующих вспышек заболевания.

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