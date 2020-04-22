ВОЗ дала совет России

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НОВОСТЬ ЧАСА:Минобрнауки отреагировало на разговоры об отмене ЕГЭ
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию
«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции
Забота о мигрантах поможет безопасности россиян
США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
В четырех стенах психика истончается
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти), – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь – дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
Как пандемии меняли существующий мир
Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую
Дмитрий Ольшанский, публицист
Происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса, а есть только бессмыслица и опустошенность. Подробности...
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Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
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