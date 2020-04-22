Экс-главу НПО Лавочкина Лемешевского отправили под домашний арест

Бывший гендиректор АО «НПО имени Лавочкина» Сергей Лемешевский и адвокат Игорь Третьяков отпущены под домашний арест, сообщил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерину Аверьянову.

«Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест, его срок установлен до 26 июля», – сообщил Коврижкин, передает ТАСС.

Напомним, Лемешевский был арестован 26 июля 2018 года по обвинению в хищении у Роскосмоса около 330 млн рублей. Другими фигурантами дела стали адвокат Игорь Третьяков и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова.