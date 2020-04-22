В Минздраве ответили на вопрос о пике коронавируса в России

Пик по заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, еще не достигнут, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«По поводу пика заболеваемости. ... Ситуация развивается, мы за ней следим внимательно. И по сути, ничего не изменится в нашей работе от того, можно ли эту назвать ситуацию пиковой. Система по всей стране, она работает в таком мобилизованном режиме, в режиме готовности. ... Но насчет пика, я думаю, что пика мы еще не достигли», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова в рамках круглого стола «Общественный контроль в системе мер, направленных на реализацию политики противодействия социальным угрозам, вызванным пандемией коронавируса», организованного Общественной палатой.

Штаб сообщает, что «за последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах». При этом 43,4% пациентов «не имели клинических проявлений болезни». Кроме того, зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 547 человек.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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