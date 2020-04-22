Цена барреля нефти Brent впервые с 1999 года упала ниже 16 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже 16 долларов за баррель впервые с 11 декабря 1999 года.

По состоянию на 7.34 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 12% – до 16,85 доллара за баррель. Минутами ранее цена опускалась до отметки в 15,99 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 3,54% – до 11,19 доллара за баррель.

Ранее в среду июньский фьючерс на Brent уже снижался 13,55% – до 16,71 доллара за баррель.

В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной, достигая в ходе торгов минус 40,32 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.