Ученый рассказал о подготовке СССР к высадке на Венеру

Советские ученые прорабатывали возможность пилотируемого полета на Венеру, но от идеи отказались, когда выяснилось, что там неподходящие условия, рассказал академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.

«Отдельное направление – гиперболическая физиология и медицина. Оно начало развиваться в нашем институте благодаря тому, что в период зарождения космической медицины Сергей Павлович Королев, помимо Марса, рассматривал варианты полета на Венеру», – передает РИА «Новости» слова Суворова.

Тогда уже знали, что Венера имеет атмосферу, непригодную для дыхания, и давление у поверхности 96 атмосфер, что соответствует погружению под воду почти на 1000 метров. Для того чтобы испытать возможность работы при таком давлении, Институт медико-биологических проблем вместе с Институтом океанологии АН СССР в 1981 году организовали в барокамере спуски на 100 метров, в котором принимал участие Суворов, а потом на 350 и 450 метров. «В итоге мы почти доказали, что на глубине 1 тыс. метров человек смог бы работать», – рассказал ученый.

В таких условиях дыхание затруднено, появляется одышка, но в и этих условиях физическая нагрузка средней тяжести выполняться может.

Однако когда на Венеру полетели автоматические станции, стало известно, что там углекислотная атмосфера, высокая температура, то постепенно идея пилотируемого полета умерла.

«Но есть факт, что теоретически человек сможет опуститься на Венеру, надеть скафандр и выйти на ее поверхность. Если мы можем погрузиться на глубину 1 тыс. метров, соответственно, со временем мы можем выйти на поверхность Венеры», – сказал ученый.

Первой Венеры достигла советская станция «Венера-4» в 1967 году, но на поверхность планеты посадку смогла совершить только «Венера-7» в 1970 году. Она зафиксировала давление около 90 атмосфер и температуру около 475 градусов.

Отметим, что Венера ранее исследовалась космическими аппаратами. Впервые на эту планету 12 февраля 1961 года был направлен советский «Венера-1». Позже к планете направлялись советские аппараты серии «Венера», «Вега», американские «Маринер», «Пионер-Венера-1», «Пионер-Венера-2», «Магеллан», европейский «Венера-экспресс», японский «Акацуки». Однако условия на поверхности Венеры таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов.

Напомним, в октябре 2013 года директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил, что Роскосмос планирует в середине 2020-х годов направить на Венеру аппарат для исследования, который сможет проработать на планете несколько часов.

В 2015 году в НПО им. Лавочкина сообщили, что российский космический аппарат «Венера-Д» отправится в космос для исследования Венеры в 2025 году вместо запланированного изначально 2016 года.

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