Решетников анонсировал третий и четвертый пакеты поддержки экономики

Правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Он отметил, что расходы бизнеса очень сложно остановить, хотя государство и приняло различные решения для поддержки экономики, передает ТАСС.

«Но все равно расходы [у бизнеса], что называется, генерятся, – что с ними потом делать? Поэтому мы понимаем, что даже те отсрочки по налогам, которые мы дали, к ним придется вернуться. Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять – мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», – сказал министр.

Решетников добавил, что в нынешней ситуации государство «абсолютно готово» выполнять свои социальные обязательства, вопрос о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам, «не стоял, не стоит и не будет».

Министр добавил, что выход из кризиса не будет быстрым, восстановление экономики будет поэтапным.

«Выход не будет, что называется, «отскоком». Все говорят – V-образная кривая, и все вернулось. К сожалению, нет. Это будет поэтапно, восстановление. И карантинные меры – очень многие эксперты сейчас говорят, что они должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений», – сказал министр.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса. Премьер Михаил Мишустин также анонсировал новые меры поддержки в условиях пандемии.