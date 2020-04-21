Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции предложило не повышать административные штрафы в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим КоАП», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, ранее Минюст решил отказаться от резкого повышения штрафов за нарушения ПДД.