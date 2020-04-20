Доктор Мясников рассказал, что переболел коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал о том, что уже переболел COVID-19 и прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу. Об этом доктор рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой. <...> Либо это было то, либо я вообще его не заметил», – заявил Мясников, предполагая когда мог переболеть коронавирусом.

Также врач напомнил, что в большинстве случаев вирус проходит «абсолютно бессимптомно», передает РИА «Новости».

«Это не только вирус инфекционный, это вирус страха», – сказал он. Определенно о новом коронавирусе, по его словам, можно сказать только одно – он абсолютно непредсказуем, передает «Вести.ру».

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, чем опасно бессимптомное заражение коронавирусом. Вирусологи объяснили причины, по которым люди переносят COVID-19 бессимптомно.

Кроме того, коронавирус можно спутать с сезонной аллергией.