Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран ОПЕК+

Власти Саудовской Аравии призвали как можно скорее провести встречу стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и других государств, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA.

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти. Этот призыв отвечает постоянным усилиям королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента США Дональда Трампа и друзей в США», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

Нефть резко подешевела после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта и решили активно наращивать добычу. На этом фоне американские СМИ заявили, что в ситуации с обвалом цен на нефть США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти.

В то же время президент США Дональд Трамп предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти.

Тем временем Саудовская Аравия начала увеличивать поставки нефти на рынок, однако в ситуации стремительного падения спроса сырье оказалось просто некому продавать.