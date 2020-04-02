Китай направил в Россию груз из масок, термометров и защитных костюмов

Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом 26 тонн, включающий инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и другие средства защиты, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Ведомство в соответствии с договоренностями двух стран организовало доставку и распределение гуманитарной помощи по поручению правительства России. Перевозка осуществлялась силами ВКС России.

В пресс-службе Минпромторга сообщили РИА «Новости», что полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты будут направлены для дальнейшего распределения в ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Ранее Россия также оказала гуманитарную помощь Китаю в соответствии с поручениями президента и правительства. Так, 9 февраля в китайский город Ухань был направлен гуманитарный груз общим весом более 23 тонн.

Напомним, что в феврале Китай отказался от американской помощи в борьбе с коронавирусом.

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