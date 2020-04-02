Минпромторг рассказал о запасах системы здравоохранения России

Система здравоохранения России обеспечена по основной номенклатуре, по отдельным позициям даже имеется профицит, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на его главу Денис Мантурова.

По его словам, есть мнения, что Россия направляет гуманитарную помощь в ущерб себе, своим внутренним потребностям. «Мол, собственные запасы недостаточны, производственные возможности ограничены. Это не так. Наша система здравоохранения сегодня обеспечена по всей основной номенклатуре», – передает ТАСС слова Мантурова.

Министр подчеркнул, что с точки зрения темпов внутреннего производства по отдельным позициям уже сейчас имеется профицит, который РФ в том числе готова направлять на помощь наиболее нуждающимся. «Параллельно уверенно наращиваем наши производственные возможности по самым востребованным позициям», – отметил Мантуров.

Он добавил, что Россия помогает другим странам не в ущерб своим потребностям.

«Мол, собственные запасы недостаточны, производственные возможности ограничены. Это не так. Наша система здравоохранения сегодня обеспечена по всей основной номенклатуре», – сказал он, комментируя заявления, что такие шаги России наносят ущерб внутренним потребностям.

«С точки зрения темпов внутреннего производства, по отдельным позициям уже сейчас имеется профицит, который мы в том числе готовы направлять на помощь наиболее нуждающимся», – отметил министр.

По его словам, Россия рассчитывает, что при необходимости получит ответную поддержку стран, которым направила помощь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гуманитарной помощи США, заявил, что международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с вирусом.

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