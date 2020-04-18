В Испании решили продлить ограничения до 9 мая

Правительство Испании решило до 9 мая включительно продлить действие режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, заявил глава испанского кабинета министров Педро Санчес.

Эту меру должен одобрить Конгресс депутатов (нижняя палата парламента), передает ТАСС.

Отметим, что в Испании от коронавируса умерли более 20 тыс. человек.