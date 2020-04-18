Из Лондона в Москву вылетел самолет с россиянами

Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Лондона в Москву, на нем возвращаются пожелавшие покинуть Британию из-за коронавируса россияне, сообщили в посольстве России.

«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва-Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля. Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшиеся на территории Британии в особо затруднительном положении и нуждавшиеся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Прибывшие в Москву россияне отправятся на карантин.

В Великобритании от коронавируса умерли уже 15 тыс. 464 человек.