Пульмонолог назвал симптомы коронавируса на коже

Завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев заявил, что симптомами коронавирусно инфекции могут оказаться кожная сыпь и проявление сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи.

Он отметил, что у взрослых кожная сыпь встречается не так часто – только у 3-5% всех пациентов с коронавирусной инфекцией. Но чем моложе пациент, тем больше у него кожных проявлений, сообщает «Московский комсомолец».

Сыпь бывает подобной «эритематозной» – обширные красные участки.

«При некоторых вирусных инфекциях сыпь – достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При COVID-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная», – подчеркнул Авдеев.

Пульмонолог призвал не идти сразу в больницу при обнаружении таких проявлений на коже, так как это не говорит о наличии инфекции на 100%. В то же время после контакта с инфицированным такие высыпания могут быть ранним признаком заболевания.

Ранее также сообщалось, что врачи фиксируют уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга у пациентов, которые в тяжелой форме перенесли коронавирус.

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