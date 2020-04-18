В Храме Гроба Господня в Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме проходит церемония освящения Благодатного огня – при закрытых дверях, без паломников и верующих христианских общин.

Впервые за 10 веков христианства торжественная церемония проходит при закрытых дверях при полном отсутствии паломников и верующих христианских общин Иерусалима, передает РИА «Новости».

Церемония началась с шествия представителей Армянской православной апостольской церкви. Статус-кво, принятый еще во второй половине 19 века, предоставляет право открытия древних дубовых ворот Храма Воскресения именно армянским священникам.

В предыдущие годы армянская процессия состояла из нескольких десятков монахов и сотен верующих. Сегодня же ключ от храмовых ворот нес лишь один иеромонах Армянской церкви, сопровождаемый ключарем Храма Гроба Господня Ваджи Нусейбе.

На безлюдной храмовой площади дежурит наряд полиции. Было решено закрыть не только двери церкви, но и ворота, ведущие на храмовую площадь с ближайших улиц.

Вслед за армянской делегацией в Храм войдут представители коптской и ассирийской христианских церквей. Всего под сводами древней базилики в службе примут участие около десяти священнослужителей.

Напомним, массовую встречу Благодатного огня в аэропорту Внуково отменили в связи с ограничительными мерами по профилактике распространения коронавируса.