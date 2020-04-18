Трамп пообещал отменить гранты администрации Обамы лаборатории в Ухане

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился изучить возможность отмены американского гранта, якобы выданного администрацией Барака Обамы лаборатории в китайском Ухане.

Американского лидера попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Национальные институты здравоохранения США в 2015 году выделили китайской лаборатории грант в размере 3,7 млн долларов, передает ТАСС.

«Администрация [Барака] Обамы дала им грант в размере 3,7 млн долларов, я слышал об этом», – ответил Трамп.

«Мы дали распоряжение, что в случае, если есть какие-то гранты, который им поступают, <...> мы очень быстро закроем этот грант. Однако грант был выделен достаточно давно», – отметил американский лидер.

По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с представителями своей администрации «буквально час назад», а также утром в пятницу. «Мы посмотрим, что с этим делать, но, как я понимаю, это было несколько лет назад», – добавил глава Белого дома.

Трамп переспросил задававшую ему вопрос журналистку, в каком именно году был выдан грант, согласно данным СМИ. «2015 год. Интересно, кто же тогда был президентом?» –отметил глава действующей американской администрации.

Ранее Трамп сообщил, что власти США начали расследование для выяснения обстоятельства возникновения пандемии коронавируса.

Напомним, США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Так, американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Власти Китая в ответ заявили, что все представленные предположения лишены научных доказательств.

Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что предположение американских СМИ лишено логики.

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