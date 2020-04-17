Медведев заявил о работе над идеей созыва «пятерки» по глобальной безопасности

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал продуктивной идею созыва «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН по глобальной безопасности, министерства иностранных дел уже работают над этим.

В январе президент Владимир Путин в ходе выступления на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу лидеров государств постоянных членов СБ ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании.

«Абсолютно уверен: идея созвать «пятерку» является продуктивной. И сейчас, насколько я знаю, министерства иностранных дел наших стран над этим работают, вопрос в том просто, когда это делать, в какой форме. Но такая встреча, очевидно, необходима», – сказал Медведев, сообщает РИА «Новости».

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