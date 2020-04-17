Депутаты решили изменить график работы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в пятницу приняли постановление о новом графике работы в ходе весенней сессии и отказались от отпусков в ближайшее время.

Согласно новому графику работы, с 18 апреля по 11 мая включительно депутаты будут работать в регионах, передает ТАСС.

В январе депутаты установили распорядок своей работы, согласно которому предполагалось, что они будут работать в регионах до 22 апреля, а потом уйдут в краткосрочный отпуск до 6 мая включительно, после этого продолжат работу в регионах и соберутся на пленарное заседание 12 мая.

Предложение отказаться от ближайших отпусков и работать в регионах во вторник озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с распространением коронавируса в России. Он подчеркнул, что всем депутатам перед поездками в регионы следует сдать тест на коронавирус.

В России за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в России выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

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