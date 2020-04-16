В чернобыльской зоне возобновился пожар

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возобновился из-за сильного ветра. Об этом сообщил директор агентства «Чернобыль тур», член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, песчаная буря начала раздувать очаги тления до открытого огня во многих местах.

«Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более что бюджет на тушение выделен», – добавил Емельяненков в своем Facebook.

Напомним, прежде чем пожар в чернобыльской зоне был потушен, огонь распространился до Припяти и подошел на расстояние двух километров от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами «Подлесный». По последним данным, в результате пожара сгорели 30% туристических объектов.

Как считают эксперты, пожары в зоне отчуждения чернобыльской АЭС могли начаться из-за сталкеров.