Телеведущие и актеры проведут для детей «Занятные чтения» сказок

Российские телеведущие и актеры в онлайн-формате прочитают любимые сказки для детей, которые находятся в условиях самоизоляции из-за коронавируса, говорится в пресс-релизе.

Российская социальная сеть «Одноклассники» совместно с «СТС Медиа» запустили проект «Занятные чтения», передает «Лента.ру».

В официальных группах телеканалов СТС, «Dомашний», «ЧЕ!» и СТС Love будут опубликованы видео со сказками. Также их можно будет найти по хештегу #ЗанятныеЧтения.

Участие в проекте примут телеведущие Елена Летучая, Михаил Шац, Павел Астахов, Влад Чижов, Александр Белькович, Григорий Ляховецкий, Катя Гершуни, актрисы Анна Невская, Ольга Павловец и Юлия Такшина, экс-участницы группы «Ранетки» Женя Огурцова и Лена Третьякова.

Дети смогут услышать такие сказки, как «Алиса в Стране чудес», «Сказка о золотом петушке», «Свинопас», «Мишкина каша», «Элмер на ходулях», «Как муравьишка домой спешил», «По щучьему велению» и другие.

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