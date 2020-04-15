Захарова сравнила НАТО с детской машинкой на садящихся батарейках

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что пандемия коронавируса не приведет к пересмотру военных приоритетов альянса, включая «сдерживание» России.

«Напоминает детскую машинку, которая уперлась в стену. Колеса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдается», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Столтенберг ранее в среду заявил, что НАТО собирается помогать своим членам в борьбе с коронавирусом, но при этом и заниматься сдерживанием России, поскольку «решительные действия» Москвы «будут требовать ответа» со стороны альянса.

Также генсек НАТО заявил, что бюджеты стран альянса сократятся из-за пандемии коронавируса.

Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.