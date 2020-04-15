МИД Италии анонсировал создание вакцины от коронавируса к осени

Итальянская компания из города Помеция в конце апреля начнет испытание вакцины от коронавируса, чтобы она была готова к осени, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо в Facebook.

Глава итальянского МИДа предложил создать «большой международный альянс» по разработке вакцины от коронавируса. Ди Майо заявил, что жизнь не вернется в привычное русло, пока не будет разработана вакцина.

«Весь мир пытается найти решение, но каждая страна идет своим путем, не хватает координации, и это грозит, что в итоге понадобится больше времени. Перед лицом чрезвычайной ситуации мы должны сближаться, создав большой международный альянс по разработке вакцины», – приводит сообщение министра ТАСС.

«Итальянская компания из Помеции в конце апреля начнет испытание вакцины. Ее цель – подготовить ее к сентябрю. Мы гордимся нашими учеными и исследователями», – написал Ди Майо.



Он отметил, что правительство активно готовится ко «второй фазе» – периоду, в течение которого население должно сосуществовать с вирусом, гарантируя жизнедеятельность общества и экономики.

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире разрабатывается не менее 70 потенциальных вакцин против коронавируса, начаты клинические испытания трех из них.