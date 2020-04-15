МЭР предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД

Министерство экономического развития предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.

«Минэкономразвития предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД. Перенос на 1 апреля 2021 года новых правил проведения экзаменов для начинающих автолюбителей», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Министерство отметило, что такая мера позволит автошколам, приостановившим образовательный процесс, «интегрировать изменения процесса обучения» и обеспечить своевременную сдачу экзаменов для всех желающих.

В апреле Минпросвещения сообщили, что регионы могут закончить учебный год 1-8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) или перенести часть программы на следующий учебный год.