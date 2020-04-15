Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в России.

«Ситуация с распространением коронавируса остается непростой, число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

При этом он отметил, что система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой. По словам премьера, в российских регионах более половины коек надо оснастить дополнительным оборудованием.

«В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются, в том числе, для проведения реанимационных мероприятий. Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ», – сказал он.

Вместе с тем Мишустин указал, что 84 регионам России будет выделено более 30 млрд рублей для борьбы с коронавирусом. Средства «пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек».

Также он отметил, что на перепрофилирование коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах требуется более 11 млрд рублей.

В России за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом (2774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.