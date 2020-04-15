Новое мошенничество на фоне коронавируса появилось на Урале

На Урале мошенники придумали новую схему обмана жителей, желающих приобрести бесконтактный термометр.

Екатерина из Кургана захотела купить такой термометр, но ее обманул неизвестный екатеринбургский мошенник, передает Ura.ru.

«Продавец из Екатеринбурга [на Avito]. <...> Выслали ссылку как бы от Avito Доставки, чтобы оплатить. После мне написали, что аккаунт продавца заблокировали. Потом уже поняла что обман», – пояснила девушка.

Она отметила, что у продавца не было указано название компании. Таким же способом мошенник обманул и жительницу из Ростова-на-Дону.

В похожую ситуацию попала редакция Ura.ru. ООО «Транслогистик» (собственник Дмитрий Герцог, учредитель ООО «Авторесурс-М») обязалось поставить бесконтактный термометр через пять дней после оплаты (она произошла 25 марта), но прибор не привезли до сих пор. Редакция направила в ГУ МВД по Свердловской области заявление с требованием возбудить уголовное дело о мошенничестве.

Екатерина из Кургана пояснила, что планировала купить термометр для сына, так как не смогла найти такое устройство в городе. За аппарат и доставку она заплатила 2 тыс. 200 рублей. До блокировки аккаунта она пыталась связаться с его владельцем. Екатерина объяснила, что неизвестный читал сообщения, но ответил лишь однажды: «Не грусти, все будет хорошо».

В техподдержке Avito ей сообщили, что они не несут ответственности за перевод денег мошеннику.

Ранее в полиции Москвы сообщили, что в столице активизировались СМС-мошенники, которые требуют оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом.