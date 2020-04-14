Глава Минюста назвал бунт в колонии Ангарска срежиссированным извне

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14 апреля, вторник | Последнее обновление — 18:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Из вяземского дома престарелых госпитализировали 21 человека с коронавирусом
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Российская экономика столкнется с необычной проблемой
«Глаза и уши» президента вышли из тени
Экологи напрасно обрадовались коронавирусу
«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, неспособны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...
В США начинается очередная фаза гражданской войны
Сергей Мардан, публицист
Демократы взяли жесткий курс на то, чтобы обвинить Дональда Трампа в некомпетентности, которая привела Соединенные Штаты к гуманитарной катастрофе. Они теперь прямо объявляют президента виновным в смерти от коронавируса десятков тысяч американцев. Подробности...
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Чума чумой, а русофобия по расписанию
Максим Соколов, публицист
Староста района Прага-6 не просто подсуетился со сносом памятника освободителю столицы Чехии и концлагеря Аушвиц маршалу Коневу. Сокрушение памятника было сопровождено откровенным глумлением человека, уверенного в своей безнаказанности. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
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