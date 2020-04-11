Тело погибшего извлечено из-под завалов после пожара в колонии Ангарска

Тело погибшего заключенного обнаружено при разборе завалов после пожара в колонии в Ангарске Иркутской области, где заключенные устроили беспорядки и поджог, сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

«После пожара, когда он был разобран, был обнаружен труп заключенного», – сказал Игнатенко ТАСС, добавив, что причина смерти будет устанавливаться.

Напомним, пожар был локализован на площади 30 тыс. кв. метров, открытое горение удалось ликвидировать. В колонии огнем уничтожено, по предварительным данным, восемь объектов, в том числе производственные цехи, расположенные в промзоне колонии.

Вечером 9 апреля один из осужденных, содержащийся в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска. Он толкал сотрудников учреждения и призывал других осужденных к противоправным действиям. Те, кто находился в соседних помещениях штрафного изолятора, разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы на руках, а также напали на сотрудника колонии.

Во время массовых беспорядков осужденные устроили поджог. В отношении зачинщиков возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в экстренных службах, сотрудники исправительной колонии в Ангарске Иркутской области при пожаре не пострадали.