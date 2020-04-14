Мишустин пригласил французского премьера в Россию после отмены карантина

Премьер России Михаил Мишустин пригласил французского коллегу Эдуара Филиппа посетить Москву после отмены ограничений по коронавирусу.

«Главы правительств отметили важность дальнейшего развития российско-французских торгово-экономических и инвестиционных связей. В этом контексте Мишустин передал Филиппу приглашение посетить Россию с визитом после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, которое было принято премьер-министром Франции», – сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА «Новости».

Мишустин и Филипп договорились продолжить взаимодействие по авиаперевозкам граждан и медицинского оборудования на фоне борьбы с коронавирусом.

«Мишустин и Филипп обсудили возможность организации совместной работы министерств здравоохранения России и Франции по проведению исследований лекарственных препаратов против коронавируса, разработки новых методов лечения и испытаний новейших вакцин», – говорится в сообщении.

Мишустин и Филипп обсудили меры России и Франции по противодействию коронавирусу в странах, содействие малому и среднему бизнесу.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.