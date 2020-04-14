Эксперт заявил об отсутствии причин для режимов ЧС или ЧП в России

Объективных причин для введения режимов чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения сейчас нет. Однако эти режимы максимально упрощают отношения между властью и обществом, что вызывает вопросы к ратующим за их введение, заявил известный адвокат Дмитрий Аграновский.

«Как ни странно, но ситуация в целом по стране не требует введения ни режима чрезвычайного положения, ни режима чрезвычайной ситуации. Хотя бы потому, что она везде разная. Это первое. Второе, очень сложно понять, что планируют выиграть сторонники немедленного введения такого режима, потому что это приведет к значительному упрощению отношений между властью и обществом: власть получит возможность на совершенно законных основаниях поступать с гражданами гораздо жёстче, а настроения это никому не прибавит», – передает его слова РАПСИ.

Он добавил, что ему не понятно увязывание режима чрезвычайной ситуации с материальными выплатами, по его мнению, это «неправильная позиция, поскольку в соответствующем законе прямой зависимости между ними нет».

На его взгляд, режим ЧС был бы оправдан в случае стремительного распространения действительно тяжелого заболевания, аналогичного чуме или сибирской язве.

«Чего, к счастью, пока не наблюдается. Режим ЧС это прежде всего – и в главных – право власти существенно, а не так, как сейчас, ограничить права граждан, и уже потом все остальное. Пока объективно в этом нет необходимости. И если говорить о наглядности, совсем нет необходимости заменять посты ДПС на въездах в Москву на бронетранспортеры и людей в армейской форме с автоматами и в противогазах. Просто чтобы наглядно люди понимали разницу», – поясняет Аграновский.

Собеседник агентства напоминает, что для того, чтобы успешно пройти эти «не самые тяжелые в нашей истории» испытания, достаточно всего лишь оставаться дома, выполнять требования властей, не мешать им делать свою работу.

На 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции.

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