На дополнительные выплаты медработникам выделили 3,1 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства в 2020 году 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 3 139 млн рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление из федерального бюджета субсидий... в целях осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам», – передает ТАСС текст документа.

Напомним, в понедельник правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

За сутки в России выявлено «подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2 тыс.774 в 51 регионе. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 1489, в Подмосковье – 460, Санкт-Петербурге – 121. Кроме того, 97 случаев зарегистрировали в Коми, 68 – в Нижегородской области. Умерли 22 пациента с коронавирусом.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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