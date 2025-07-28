  • Новость часаПассажиров «Аэрофлота» начали пересаживать на рейсы «России» и «Победы»
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    Для переделки русских в эстонцев привлекли армию
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    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    Экономист усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    Орбан заявил, что Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах
    RT: Хакеры заявили о полном уничтожении IT-инфраструктуры «Аэрофлота»
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    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО

    Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

    2 комментария
    28 июля 2025, 14:31 • Новости дня

    Власти Таиланда и Камбоджи договорились о перемирии

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Таиланда и Камбоджи договорились прекратить боевые действия с полуночи по местному времени, условия перемирия объявлены как безусловные.

    Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступит в силу с 00.00 29 июля по местному времени, передает ТАСС.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что договоренность включает в себя немедленное и безусловное прекращение огня.

    «Обе страны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня», – подчеркнул премьер Малайзии на пресс-конференции по итогам переговоров в Куала-Лумпуре.

    Детали договоренностей на данный момент не раскрываются, но перемирие поддержано на самом высоком уровне правительств двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, правительство Таиланда предупредило о предстоящей военной операции Камбоджи. В результате вооруженного конфликта между странами погибли 22 человека. Лидеры Таиланда и Камбоджи начали переговоры по урегулированию ситуации.

    27 июля 2025, 16:15 • Новости дня
    Стало известно о приближении климатического перелома из-за перегрева океанов

    Bloomberg сообщило о рекордном перегреве 96% поверхности Мирового океана в 2023

    Стало известно о приближении климатического перелома из-за перегрева океанов
    @ Joel Reyero/dpaGlobal Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Температура поверхности Мирового океана в 2023 году оставалась высокой рекордно длительное время, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science, продолжительная жара затронула 96% поверхности океана, а средняя длительность таких периодов достигла 120 дней – в четыре раза дольше по сравнению со средней продолжительностью с 1980 по 2023 годы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что наиболее аномальные температуры отмечались на севере Атлантического океана, а также в тропических, северных и юго-западных районах Тихого океана. Ученые считают, что одной из главных причин рекордной жары стало явление Эль-Ниньо, приводящее к аномальному переносу тепла из океана в атмосферу. При этом Ла-Нинья, напротив, способствует оттоку тепла из атмосферы в экваториальные воды Тихого океана.

    Исследователи также связывают массовое потепление с усилением солнечной радиации из-за уменьшения облачности, ослаблением ветров и изменениями океанических течений. В материале подчеркивается: «Средняя продолжительность периодов сильной жары составила 120 дней, что в четыре раза больше средней продолжительности (жары. – ред.) с 1980 по 2023 годы».

    Авторы работы не исключают, что зафиксированные аномалии могут свидетельствовать о переломном моменте, после которого повышение температуры моря станет необратимым и негативно скажется на морских экосистемах. Европейская служба Copernicus ранее указывала, что средняя температура поверхности Мирового океана в 2023 году побила все рекорды с апреля по декабрь.

    Ранее ученые зафиксировали дополнительный месяц жары для половины Земли. Отмечается, что впервые среднемировая температура поднялась более чем на 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня, а температура поверхности воды Мирового океана достигла рекордных 20,87 градуса по Цельсию.

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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 06:10 • Новости дня
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время освобождения Зеленого Гая в ДНР польский наемник в составе ВСУ попытался привести в действие гранату при задержании, однако это было предотвращено.

    Польский наемник, служивший в Вооруженных силах Украины, попытался взорвать гранату, когда его взяли в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». Об этом рассказал боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».

    По его словам, во время штурма дома польский наемник сначала отбивался, но затем прекратил огонь и сдал оружие российским военным. Однако, как отметил боец, когда военные подошли к пленному, тот попытался потянуться за гранатой, но российские военные успели отобрать у него боеприпас и предотвратили взрыв.

    Минобороны России ранее сообщило, что группировка «Восток» 26 июля освободила Зеленый Гай, который украинские формирования превратили в крупный опорный пункт для обороны подходов к административной границе с Днепропетровской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. Силовики заявили об обезображивании ВСУ тел иностранных наемников. Родственников погибших солдат ВСУ потрясло число пропавших на границе.

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    28 июля 2025, 11:27 • Новости дня
    RT: Хакеры заявили о полном уничтожении IT-инфраструктуры «Аэрофлота»
    RT: Хакеры заявили о полном уничтожении IT-инфраструктуры «Аэрофлота»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информационная инфраструктура «Аэрофлота» якобы полностью уничтожена взломом, заявили участники группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

    Атака полностью уничтожила систему и затронула порядка 7 тыс. серверов – как физических, так и виртуальных, заявили хакеры, передает RT.

    Только за последнее время перевозчик отменил 42 рейса, а еще семь рейсов по направлениям Москва – Элиста, Москва – Кировск, Москва – Калининград, Москва – Астана, Москва – Красноярск и Москва – Сочи были добавлены к списку отмененных, пишет РИА «Новости».

    Список затронул как внутренние, так и международные маршруты.

    В пресс-службе аэропорта Храброво сообщили, что в Калининграде отменены три рейса в направлении Москва – Калининград – Москва, а по направлениям Москва, Петербург, Иваново и Екатеринбург задерживаются 15 авиарейсов.

    В компании отметили, что пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на новые даты в течение десяти дней, однако в данный момент кассы аэропорта Шереметьево временно не осуществляют возвраты и переоформления билетов из-за технических проблем. Оформить возврат можно по месту покупки билета у агентства.

    В понедельник «Аэрофлот» заявил о технических проблемах в работе своих информационных систем. Прокуратура начала проверку из-за сбоя в системах авиакомпании.

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    28 июля 2025, 05:17 • Новости дня
    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей

    РИА «Новости» назвало брата Ермака поставщиком наркотиков для украинских властей

    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Младший брат Андрея Ермака, главы офиса украинского президента, Денис летом 2024 года поставлял из Афганистана наркотики для руководства Украины, заявил источник, представив фото билетов и паспорта Ермака и его спутников.

    Согласно документам, 15 июля 2024 года Денис Ермак отправился на самолете из Кишинева в Баку, в тот же день из Баку в Дубай, а 17 июля – из Дубая в Кабул. Обратно, согласно билетам, он летел 2 августа из Кабула в Стамбул.

    «Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», – приводит РИА «Новости» слова информатора.

    Он считает, что в багаже Богатырева и Касими на Украину привезли наркотики.

    Источник добавил, что сотрудник ГУР Украины вывезти наркотики из аэропорта Кабула может легко, а турецкие и молдавские силовики содействуют украинским спецслужбам.

    В договоре страхования, оформленном на Ермака, целью визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования – с 15 июля по 3 августа 2024 года, страховая сумма – 30 тыс. евро.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.


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    28 июля 2025, 08:49 • Новости дня
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»

    Le Parisien сообщила о спуске на воду российского «подводного монстра» «Князь Пожарский»

    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» водоизмещением 24 тыс. тонн и с 16 баллистическими ракетами официально вошел в состав российского флота, сообщила французская газета Le Parisien.

    Издание пишет, что новая атомная подводная лодка четвертого поколения «Князь Пожарский» должна стать «российской силой грядущих десятилетий».

    Новый атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» был введен в состав Военно-морского флота России на верфи в Северодвинске, пишет Le Parisien. Церемония прошла в присутствии президента Владимира Путина, что подчеркивает важность события для военного руководства страны.

    В своем выступлении Владимир Путин заявил: «С этим проектом мы обеспечим безопасность и национальные интересы России в Мировом океане. В этом не должно быть никаких сомнений». По словам президента, «Князь Пожарский» стал пятым серийным носителем баллистических ракет проекта «Борей-А», переданным флоту за последние шесть лет.

    Издание отмечает, что 24-тысячетонный «монстр» длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.

    Он несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с 96 ядерными боеголовками и оснащен современными системами радиоэлектроники, торпед и акустического вооружения. Подлодка названа в честь князя Дмитрия Пожарского, освободителя Москвы в 1612 году.

    Строительство крейсера началось в декабре 2016 года. С момента закладки корабль успешно прошел цикл оснащения и ходовых испытаний, что позволило принять его на вооружение в 2025 году. Программа обновления флота предусматривает ввод еще нескольких подлодок и надводных кораблей до 2036 года.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как формируется новый облик ВМФ России.

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    27 июля 2025, 21:26 • Новости дня
    Трамп объявил об открытии рынков ЕС для США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении масштабных торговых договоренностей между Соединенными Штатами и Европейским союзом, включая новые условия по пошлинам и инвестициям.

    Европейский союз согласился открыть свои рынки для торговли с Соединенными Штатами на условиях нулевой ставки по пошлинам, передает РИА «Новости». Об этом президент США Дональд Трамп объявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Они согласились открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой», – отметил Трамп.

    Трамп также сообщил, что в рамках нового торгового соглашения ЕС согласился закупить у США энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов. Он отдельно подчеркнул, что Европа договорилась приобрести значительное количество американской военной техники.

    Согласно заявлениям американского президента, Соединенные Штаты и Европейский союз согласовали единую ставку по пошлинам в размере 15% для автомобилей и других товаров. Кроме того, ЕС намерен инвестировать в экономику США дополнительные 600 млрд долларов сверх нынешних объемов вложений. Все эти договоренности были достигнуты во время переговоров в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке.

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    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

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    27 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ

    Военный эксперт Анпилогов: Опыт СВО позволил России начертить понятный курс трансформации армии

    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия наращивает качество собственного офицерского состава. В условиях современной технологической войны армейское руководство должно иметь базовые знания в сфере робототехники, а инженеры становятся важным компонентом как обороны, так и наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища.

    «Процесс возрождения военного образования заметен не только в России, но и во многих других странах мира. Напомню, что начиная с 90-х годов прошлого века, значительная часть государств была нацелена на трансформацию собственных войск в формате «маленьких умных армий», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Эта концепция зародилась на фоне успеха западной коалиции во время Первой войны в Персидском заливе. Считалось, что в современном мире конфликты между великими державами исключены. Соответственно, любое столкновение будет вестись против заведомо слабого противника и продлится оно недолго: максимум несколько недель», – напоминает он.

    «Таким образом армии стали формироваться под проведение скорее небольших полицейских операций. Однако СВО полностью перечеркнуло данную концепцию. России пришлось в срочном порядке пересобрать собственные войска за счет создания мощных добровольческих сил», – добавляет собеседник.

    «Но столь масштабная армия требует значительного резерва офицерского состава. На этом фоне и был начат процесс возрождения военных училищ. Еще в 2023 году в уже действующих заведениях стали активно вводиться новые факультеты. Стало понятно, что особый упор необходимо сделать именно на подготовку военных инженеров», – говорит эксперт.

    «Дело в том, что СВО стала первым конфликтов в истории, в рамках которого по-настоящему серьезно развернулся фактор применения БПЛА. Большое число дронов, доступных нашему противнику на момент 2022 года, возродили практику выстраивания фортификационных сооружений. Собственно, они и стали нашим основным козырем после неудач на Херсонском и Харьковском направлениях», – акцентирует он.

    «Их создание и планировка – дело рук как раз-таки военных инженеров. Однако значительную роль они играют и в рамках наступлений. Самый яркий пример – операция «Поток». Фактически, эти же специалисты участвовали и в штурмах Авдеевки, Угледара. Именно они просчитывали наиболее перспективные направления ударов», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, тренд на возрождение военных училищ продолжится. Из насущного, на мой взгляд, наиболее актуально открытие заведений, которые будут специализироваться на подготовке кадров, работающих с беспилотными аппаратами. Сегодня они применяются не только в небе, но и на воде, на земле», – отмечает эксперт.

    «Однако в формировании офицерского корпуса важно не количество, а качество. Поэтому уместно было бы внедрить в обучение разных специальностей и дисциплины по гражданскому направлению «робототехника». В условиях технологичной войны XXI века эти знания могли бы значительным образом помочь будущему армейскому руководству», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища. Соответствующее распоряжение уже утвердило правительство России. Начало работы заведения планируется с 1 сентября. Отмечается, что подготовка кадров будет проводиться в соответствии с опытом, полученным в рамках СВО.

    Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. Примечательно, что еще в феврале этого года Владимир Путин дал поручение Минобороны и Росгвардии подготовить предложения о развитии сети военно-учебных заведений, напоминает РИА «Новости».

    Как сообщает «Российская газета», в период с 2025 по 2034 гг. в стране будут открыты около 15 новых ВУЗов военной направленности. На их базе планируется подготовка летчиков, танкистов, медиков и специалистов БПЛА. В скором времени откроются Саратовское училище радиационной, химической и биологической защиты.

    В 2026 будут созданы Челябинское танковое командное училище, Ульяновское авиационное училище летчиков и Новочеркасское командное училище связи. В 2027 году планируется начать набор курсантов в училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году – в Омское общевойсковое командное училище, в 2029-м – в Красноярское училище радиоэлектроники ПВО, в 2032-м – в Пушкинское училище воздушно-космической обороны.

    В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году – в Севастополе, в 2032-м – в Самаре, в 2033-м – в Новосибирске, в 2034-м – в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи - это должно произойти в 2034 году.

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    27 июля 2025, 23:52 • Новости дня
    Ученый Родин предупредил россиян о новых катаклизмах осенью
    Ученый Родин предупредил россиян о новых катаклизмах осенью
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ирма Каплан

    Внезапные перемены погоды и прочие природные аномалии еще покажут себя на территории России грядущей осенью, рассказал доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

    «Осенью нам опять придется готовиться к удару стихии. Это действительно так. Таких явлений будет больше, явления будут учащаться, во всяком случае ближайшие несколько десятилетий», – приводит портал Smotrim слова ученого в эфире «России 1».

    Родин напомнил, если вспомнить прекрасные картины голландских живописцев, на которых люди на коньках катаются в Голландии, то можно задуматься о том, где в  Голландии сейчас встречается лед зимой?

    «То, что зимы в России стали теплее, это действительно так. Особенно это, кстати, заметно в арктических широтах. Вообще, наверное, самое заметное изменение климата нашей планеты происходит сейчас в Арктике», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 2023 год ускоренное таяние ледников привело к утрате 600 гигатонн питьевой воды и росту уровня Мирового океана.

    К 2050 году объем пресной воды в странах Центральной Азии может сократиться на треть, а афганскому Кабулу предрекли исчезновение питьевой воды через пять лет.

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    27 июля 2025, 17:57 • Новости дня
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о повышении командира фрегата «Адмирал Григорович» в звании до капитана 2-го ранга.

    В ходе беседы с экипажем корабля Путин отметил: «Я смотрю, вы капитан 3-го ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан 2-го ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания», передает ТАСС.

    Фрегат «Адмирал Григорович» 27 июля успешно отразил атаки беспилотников в районе Кронштадта. Корабль прибыл туда после завершения 20-месячного боевого задания. Экипаж выполнил все поставленные задачи, а командир теперь официально станет капитаном 2-го ранга.

    Напомним, в воскресенье Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине. Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

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    28 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджанский газ по новому направлению поступил на Украину через Болгарию и Румынию, что стало первой подобной поставкой.

    Украина впервые начинает импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору, сообщил глава украинского «Нафтогаза» Сергей Корецкий в соцсетях.

    По его словам, заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine, передает ТАСС.

    Тестовая поставка топлива будет осуществлена через Болгарию и Румынию. Это событие открывает новый маршрут для поставок газа на Украину. Ранее Украина не импортировала газ из Азербайджана по данному направлению.

    Корецкий отметил, что соглашение с SOCAR Energy Ukraine – первый подобный контракт. Подробности объемов поставки и финансовые условия сделки пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Комментарии (7)
    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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    27 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов и задержали более 50
    В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов и задержали более 50
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шесть рейсов отменены, более 50 авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Храброво Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

    По состоянию на 13.00 по местному времени отменены рейсы в Москву, Петербург, Пермь и Саратов. На вылет сейчас задерживаются 17 рейсов, среди которых рейсы в Киров, Петербург и Москву, а на прилет задержаны 37 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Петербурга, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что задержки и отмены связаны с временными ограничениями по использованию воздушного пространства. Администрация Храброво сообщает: «В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов».

    Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайте аэропорта и заранее уточнять статус своих рейсов. Ожидается, что режим временных ограничений может сохраняться в течение ближайших часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Пулково возобновил вылеты самолетов, однако отправление рейсов согласовывается с профильными органами. В Росавиации отметили, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти возникли сложности с полетами по направлениям в Калининград и обратно.

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    28 июля 2025, 02:07 • Новости дня
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прапорщик из Ростова-на-Дону Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 млн рублей, лишение чина и реальный срок за то, что пугал сослуживцев рассказами о будто бы разительных успехах ВСУ в отличие от достижений ВС России, но апелляционная коллегия смягчила приговор.

    «На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России, совершенном с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ)», – пишет «Коммерсантъ».

    Суд первой инстанции постановил, что Гаджиев вел пораженческие беседы с сослуживцами 7 и 11 сентября 2024 года, когда был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

    «Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», – сказано в документах суда.

    Целей своих обвиняемый объяснить не мог, но в апреле 2025 года полностью признал вину, за что получил 5,5 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий должности в госорганах и органах местного самоуправления.

    Защита прапорщика подала апелляцию и, ссылалась на наличие престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также намерение осужденного отправиться на СВО, суд смягчил приговор, ограничившись штрафом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.

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